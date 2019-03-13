ياحي يفتح النار على رابطة الهواة ويتهم علي مالك بمساعدة لايسكا :

اتهم صراحة رئيس فريق اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك وهيئته، على أنهما يعملان جاهدين على مساعدة فريق جمعية الخروب من أجل تحقيق صعوده هذا الموسم، وذلك خلال تصريحات متفرقة تداولتها العديد من المواقع الإعلامية، يأتي هذا على خلفية أحداث الاعتداء على حافلة لايسكا التي كانت تقل اللاعبين في مدخل ملعب زرداني حسونة بأم البواقي، وبعد تسليط لجنة الانضباط عقوبة “الويكلو” على المباراة المؤجلة التي ستجمع فريقه بالضيوف من جمعية الخروب، بعدما تم تأجيلها في آخر لحظة من قبل المسؤول الأول عن الولاية لأسباب قال بأنها أمنية.

“علي مالك لا يمكنه تقديم أي إضافة لكرة القدم الجزائرية ولقاء لايسكا سنلعبه بحضور أنصارنا”

أطلق رئيس نادي اتحاد الشاوية عبد المجيد ياحي تصريحات خطيرة في حق رئيس الرابطة علي مالك، متهما إياه بعدم قدرته على تقديم الإضافة لرياضة كرة القدم الجزائرية، كما تحدى في ذات التصريحات قرار لجنة الانضباط بلعب المباراة القادمة أو بالأحرى المؤجلة في حضور الجمهور، وعدم تطبيق عقوبة “الويكلو” التي سلطت على ناديه حين قال: “لن نسكت على هذه التجاوزات في حق فريقنا المظلوم، سنطعن طبعا في قرار الويكلو ولن نلعب اللقاء دون حضور جمهورنا، رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك ليس أهلا للمنصب الذي يشغله، ولا يُمكنه بأي شكل من الأشكال أن يقدم الإضافة لكرة القدم الجزائرية”.

“رابطة الهواة أصبحت ملكية لعائلة علي مالك بسجل تجاري خاص”

واصل رئيس اتحاد الشاوية خلال تصريحاته بتوجيه أصابع الاتهام لرئيس الرابطة الوطنية لبطولة الهواة علي مالك، متهما إياه بجعل هذه الهيئة ملكية عائلية بسجل تجاري خاص، حين أكد على دور صهر هذا الرجل الأول في الرابطة وقال ياحي في هذا الخصوص: “السكريتير العام لرابطة الهواة هو صهر علي مالك، وبالتالي فقد أصبحت هذه الهيئة ملكية خاصة بسجل تجاري خاص أيضا لهذه العائلة التي تهيمن على رابطة الهواة، وتعمل على تسهيل مهمة فريق جمعية الخروب في تحقيق صعودها للرابطة المحترفة”.

“قرار معاقبتنا مضحك وانحياز مفضوح لجمعية الخروب”

وصف رئيس نادي سيدي آرغيس عبد الحميد ياحي قرار لجنة الانضباط القاضي بمعاقبة فريقه بحرمانه من جمهوره في المباراة التي ستجمع الاتحاد بلايسكا بالمُضحك وغير الحيادي، حين أكد ذلك خلال تصريحاته قائلا: ” فعلا إن قرار لجنة الانضباط مُضحك للغاية، لأنه كان مُنحازا بشكل كبير ومفضوح لفريق جمعية الخروب، وكأن هذا النادي شريك في الاتحادية الجزائري لكرة القدم وحتى رابطة الهواة، وفي كل مرة تنصفه لجنة الانضباط وتميل في قراراتها لمصلحته”.

“من قال أن حافلة الخروب تعرضت للاعتداء بحظيرة الملعب؟؟ كذابون ومنافقون وخالصين لمعاقبتنا”

لم يتوقف عبد المجيد ياحي المعروف بخرجاته أو بالأحرى بتصريحاته النارية في كل مرة تجاه المسؤولين الكبار على كرة القدم الجزائرية عند هذا الحد، بل اتهم حتى أعضاء لجنة الانضباط بالنفاق والكذب عندما سلطوا العقوبة على فريقه بحجة الاعتداء على حافلة لايسكا بحظيرة ملعب زرداني حسونة بأم البواقي، عندما صرح مكذبا: “من قال أن حافلة جمعية الخروب قد تعرضت للاعتداء داخل حظيرة السيارات بملعب الشاوية؟؟، هؤلاء الأشخاص كذابون ومنافقون وأيضا خالصين لمُعاقبتنا، الفريق الذي يرفض الطوق الأمني لديه أهداف خفية، لماذا لم يتباحثوا في هذه القضية ويستفسرون عن رفض الخروبية للطوق الأمني الذي كان بانتظارهم في مدخل مدينة أم البواقي” .

محمد دحوي

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