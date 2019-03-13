5 إصابات في اشتباكات بين جماهير برشلونة وليون :

شهدت شوارع برشلونة اشتباكات بين جماهير البلوغرانا ومشجعي ليون الفرنسي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن 5 مشجعين فرنسيين تعرضوا لهجوم من بعض أنصار برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة أحد مشجعي ليون بجرح في رأسه، بينما استنشق البقية رذاذ الفلفل، قبل تدخل الشرطة.

وأوضحت أنه جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب “كامب نو”.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.