الرئيسية / آخر الأخبار / 5 إصابات في اشتباكات بين جماهير برشلونة وليون :

5 إصابات في اشتباكات بين جماهير برشلونة وليون :

13 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, رابطة أبطال أوروبا, ملاعب العالم 26 زيارة

شهدت شوارع برشلونة اشتباكات بين جماهير البلوغرانا ومشجعي ليون الفرنسي، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن 5 مشجعين فرنسيين تعرضوا لهجوم من بعض أنصار برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة أحد مشجعي ليون بجرح في رأسه، بينما استنشق البقية رذاذ الفلفل، قبل تدخل الشرطة.

وأوضحت أنه جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب “كامب نو”.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في فرنسا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

شاهد أيضاً

الاتحاد الدولي يصنف بطولة الجزائر المفتوحة كمحطة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

أدرج الاتحاد الدولي للسباحة “فينا”، بطولة الجزائر المفتوحة داخل الحوض الكبير (50 مترا)، المقررة بين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved