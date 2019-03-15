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أبوريدة: ” سننظم كأس إفريقيا لا تنسى”

15 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, كأس إفريقيا, ملاعب العالم 17 زيارة

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا القادمة في حوار مع موقع الكاف، أن مصر جاهزة من كل الجوانب لاحتضان المنتخبات الإفريقية، حيث اعتبر أن بلاده ستقدم للعالم نسخة من الكان لن ينسوها، وذلك بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال 24 منتخبا لأول مرة في النهائيات، كما منح أبوريدة كل الضمانات بخصوص الجانب الأمني الذي لن يكون هاجسا حسبه لإنجاح الدورة.
ب-ب

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