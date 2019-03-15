إيسكو يغيب عن قائمة إسبانيا لمواجهتي النرويج ومالطة :

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، قائمة الماتادور التي ستخوض مواجهتي النرويج ومالطة، يومي 23 و26 مارس الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2020.

وشهدت القائمة غياب إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، والذي عانى خلال الفترة الماضية من عدم المشاركة مع الميرنغي، مع وجود 8 وجوه جديدة، وهم بيرنات، سيرجي غوميز، فابيان، باريخو، نفاس، مونيايين، كاناليس وماتا.

وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا، دي خيا، باو لوبيز.

خط الدفاع: جايا، جوردي ألبا، بيرنات، ماريو هيرموسو، إينيغو مارتينيز، سيرجيو راموس، سيرجي غوميز، سيرجي روبيرتو، خيسوس نافاس.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودري، سيبايوس، فابيان رويز، باريخو، كناليس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، رودريغو، ألفارو موراتا، مونيايين، خايمي ماتا.