الترجي يؤكد استدعاء بلايلي لتربص الخضر :

كشف الموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي وصول دعوة الاتحادية الجزائرية لمهاجمه يوسف بلايلي من أجل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني الذي سينطلق يوم الإثنين القادم لتحضير اللقاء الأخير في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كان مصر 2019 والذي يستضيف فيه الخضر منتخب غامبيا يوم 22 من الشهر الجاري، وبعده مواجهة المنتخب التونسي وديا في 26 من ذات الشهر، وتعتبر دعوة بلايلي منتظرة ومستحقة بالنظر إلى مردوده مع الترجي محليا وقاريا، كما أن الوجه الذي ظهر به في لقاء الطوغو الأخير كان مقنعا جدا في الخط الأمامي للمنتخب وبلماضي يريد الاعتماد عليه من جديد.

هوية غالبية اللاعبين اتضحت وبلماضي يرفض الكشف عن قائمته

بدأت هوية قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص القادم تتضح، وهي القائمة الموسعة، فكل يوم يكشف ناد من النوادي التي يلعب لها محترفون عن وصول استدعاء المنتخب، ومنهم حتى من يكشف ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن غالبية المنتخبات الإفريقية أعلنت عن قوائمها باستثناء بلماضي الذي اعتاد ومنذ إشرافه على العارضة الفنية للخضر على تأجيل الإعلان حتى يوم أو يومين قبل انطلاق التربص، حيث من المرتقب أن تنشر القائمة في الموقع الرسمي للفاف نهاية الأسبوع الحالي على أقصى تقدير.

اجتماع منتظر مع جميع الأطقم لتحضير التربص

سيكون الناخب الوطني على موعد للاجتماع بمساعديه والأطقم العاملة مع المنتخب بمركز سيدي موسى من أجل تحضير التربص القادم وضبط برنامج العمل خلال التسعة أيام التي سيقضيها اللاعبون في التربص، حيث سيقوم بلماضي بضبط برنامج التدريبات وتوقيتها وفق ما يتناسب مع اللقاءين والحالة البدنية للاعبيه، كما أن هذا التربص يعتبر خارطة الطريق لما هو قادم، والذي سيكشف بنسبة كبيرة عن القائمة المسافرة إلى مصر الصيف القادم، ولهذا يريد بلماضي استغلاله أحسن استغلال.

ب-بكوش

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