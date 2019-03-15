الرابطة الفرنسية تعاقب بن سبعيني :

سيكون نادي ران محروما من خدمات مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني في الخرجة التي ستقوده إلى بوردو لمواجهة صاحب الأرض والجمهور الأسبوع القادم في إطار لقاءات الليغ 1، بعد أن فرضت عليه لجنة العقوبات بالرابطة الفرنسية الإيقاف لمباراة بسبب تراكم البطاقات، كان آخرها الإنذار الذي تلقاها أمام كون في الجولة الماضية، وبهذا سيفتقد ران واحدا من مدافعه الأقوياء والذي يقدم في مستوى كبير جدا في الآونة الأخيرة على الجهة اليسرى من الدفاع، للتذكير فإن بن سبعيني تعرض من قبل لنفس العقوبة، وهو ما يؤكد التدخلات الكبيرة التي يقوم بها والحرارة التي يلعب بها، من جانب آخر فقد كان بن سبعيني حاضرا في التشكيلة الأساسية لفريقه التي واجهت آرسنال أمس لحساب لقاء العودة من الدور السادس عشر للدوري الأوروبي.

ب-ب

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