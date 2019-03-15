الصحافة الألمانية تتهم بن طالب بالتسيّب وتحمّله مسؤولية الخسارة :

فجر موقع “ولت فوسبال” الألماني ما سماه بالقنبلة، عندما قال أن ليلة شالك التي سبقت لقاء الفريق ضد المان سيتي في دوري أبطال أوروبا، عرفت تسيبا كبيرا من بعض اللاعبين، الموقع السابق سمى اللاعبين وقال أنهم ثلاثة ويتعلق الأمر بالسنغالي ساني والإنجليزي ماكيني والجزائري نبيل بن طالب، وهم بالمناسبة أصدقاء مقربون، الموقع السابق قال أن الثلاثي سهر حتى ساعة متأخرة من الليل، وهو أمر غير مقبول للاعبين لديهم لقاء مهم جدا في اليوم التالي، هذا وكان بن طالب قد تعرض لانتقادات لاذعة في اليومين الماضيين بسبب مستواه ومن دون شك سيتم الربط بين الأمرين في قادم الأيام .

بن طالب أحضر حلاقا من لندن لفندق الفريق

في تفاصيل الخبر، قال موقع” ولت فوسيال” السابق أن الأمر يتعلق بإحضار حلاق مشهور في بريطانيا إلى فندق اللاعبين، حيث قام هذا الحلاق بضبط تسريحات للاعبين السابقين ولوقت مـتأخر، ففي الوقت الذي يجب أن يركز اللاعبون على النوم من أجل الاسترجاع، كان هذا الثلاثي يستهتر ويقومون بتزيين أنفسهم، ورغم أن الخبر فيه الكثير من المبالغة، نشير إلى أن ساني أصلع وبن طالب لا يهتم بتسريحة شعره البتة، كما أنه يطلق لحيته دائما، في ذات السياق نشير إلى أن نفس الحلاق تواجد في نفس الليلة في فندق المان سيتي أين نشر صورا وفيديوهات له في غرفة النجم الإنجليزي ستيرلينغ والذي لم يتأثر على ما يبدو، ومن دون شك، فإن الصحافة الألمانية تختلق الذرائع من أجل إظهار بن طالب في مظهر غير المنضبط وهذا من أجل تسريحه من الفريق.

بورقعة-ع

مرتبط