برنتفورد يعلن قائمة لاعبيه المدعوين لمنتخبات بلدانهم وبن رحمة غير موجود :

أعلن نادي برنتفورد عن قائمة اللاعبين الذين سيغادرون الفريق في اليومين المقبلين من أجل الدخول في تربصات منتخبات بلدانهم، القائمة ضمت حتى اللاعبين الشباب الذين سيلعبون مع مختلف منتخبات بريطانيا السنية لكنها وبشكل غريب خلت من اسم لاعب الخضر والمتألق بقوة في الفترة الأخيرة سعيد بن رحمة، ومن دون تأكيد واضح لكن كل المؤشرات توحي بأن الناخب الوطني جمال بلماضي لم يوجه الدعوة للنجم الأكبر في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية سعيد بن رحمة، الأمر غير أكيد وربما يكون هناك خطأ وبن رحمة قد يكون حاضرا في تربص الخضر.

هل من الممكن ألا يكون بن رحمة حاضرا ؟؟

في انتظار إعلان القائمة الذي تأخر بشكل لافت أو على الأقل انتظار دخول اللاعبين تربص الخضر بداية من يوم الإثنين، نشير إلى أن إمكانية غياب بن رحمة ستكون مفاجأة من العيار الثقيل، بن رحمة حاليا يعتبر أحسن لاعب جزائري من دون مبالغة وأحسن بكثير من محرز، براهيمي، بلايلي وغيرهم من لاعبي الوسط، النجم الجزائري بات يسيل لعاب كبار أندية أوروبا ومن غير الطبيعي ألا يستدعى لقائمة بلماضي المقبلة، خاصة أن الأمر يتعلق فقط بلقاءين بطابع ودي بما أن الخضر ضمنوا تأهلهم للكان المقبل.

تواجد في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي رغم خسارة فريقه

في الوقت الذي توقفت فيه كل الدوريات لإتاحة المجال للمنافسة الأوروبية لم يتوقف الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية ولعبت جولة جديدة يومي الثلاثاء والأربعاء، لاعب الخضر بن رحمة ونادي برنتفورد سقطوا في هذه الجولة بهدفين من دون رد، وهي نتيجة عرقلت سلسلة نتائجهم الكبيرة، بن رحمة شارك في هذا اللقاء أساسيا وقدم مستوى كبيرا جدا رغم الخسارة، أتاح له فرصة التواجد مرة أخرى في تشكيلة الأسبوع، موقع “غول” الإنجليزي نشر صباح أمس تشكيلته المثالية والتي عرفت تواجد بن رحمة، يشار إلى أن لاعب نيس السابق حطم رقما كبيرا في الجولة الحالية، حيث يعتبر اللاعب الوحيد الذي نجح في إتمام تسع مراوغات ناجحة في لقاء واحد هذا الموسم .

بورقعة-ع

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