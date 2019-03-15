رئيس الكاف يمنع من حضور اجتماعات الفيفا :

تلقى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” صدمة بمنعه من حضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المقرر اليوم الجمعة في “ميامي” بالولايات المتحدة، وذكر موقع “إنسايد وورلد فوتبول” أن السلطات الأمريكية رفضت منح تأشيرة الدخول لأحمد أحمد، وإذا لم يقدم استئنافا لهذا الرفض سيغيب عن حضور هذه الاجتماعات، ولم يُكشف حتى الآن سبب هذا القرار، حيث لا تمنع الولايات المتحدة مواطني مدغشقر من دخولها، كما أن أحمد أحمد ليس الوحيد، الذي حُرم من الحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وتعتبر هذه القرارات غير معتادة لأنهما من مسئولي اللعبة لذلك حضورهم هذه الاجتماعات أمر مهم.

الفيفا يناقش اليوم زيادة عدد المنتخبات في المونديال

وسيجتمع مجلس “الفيفا” اليوم الجمعة في ميامي، لمناقشة خطط رئيسه جياني إنفانتينو بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، واستحداث بطولة عالمية جديدة هي دوري الأمم حول العالم، ومن بين البنود المطروحة أيضا على جدول أعمال مجلس الفيفا، الزيادة المحتملة لعدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر من 32 إلى 48 فريقا مع إمكانية زيادة عدد الدول المستضيفة للبطولة، خاصة بعد إعراب العديد من الدول الخليجية عن جاهزيته لاستضافة بعض لقاءات المونديال وتقديم يد المساعدة لقطر.

ب- ب

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