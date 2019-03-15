زيدان يقبل بخطة ريال مدريد الصيفية :

استقر ريال مدريد على خطة الإعداد للموسم المقبل بقيادة مدربه الجديد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للمقال سانتياغو سولاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن خطة ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد التي وضعتها الإدارة من قبل لن تتغير بعد موافقة زيدان عليها، حيث ستنطلق في 7 جويلية المقبل في “بيفرلي هيلز” بالولايات المتحدة، حيث سيتدرب الفريق الملكي هناك لمدة 10 أيام.

وستستمر جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة حتى 26 يوليو، وسيتخللها إقامة 3 مباريات قد تصل إلى 4 في كأس الأبطال الودية، التي لم يتحدد أطرافها حتى الآن، ثم سيرحل الملكي إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة “ميونخ” الودية، حيث سيكون بايرن ميونخ أحد المنافسين المحتملين في هذه الدورة.

وسينتظر ريال مدريد أيضا قرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن الموافقة على مقترح رئيسه لويس روبياليس بإقامة دورة رباعية باسم كأس السوبر الإسباني، بمشاركة الفريق الملكي مع برشلونة، وفالنسيا بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد، في الفترة بين 5 و11 أوت المقبل.