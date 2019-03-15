سليماني لا يبالي بإبعاده ويعتبره عطلة مدفوعة الأجر :

قالت صحيفة “فاناتيك” التركية الشهيرة في عددها ليوم أمس، أن إسلام سليماني بدا غريب الأطوار في اليومين الماضيين، حيث رصدته كاميرات الصحيفة وهو يتجول في شوارع إسطنبول ويتمتع بمناظرها الرائعة، الصحيفة السابقة قالت أن ما يقوم به سليماني هو رد قوي على الإدارة التي أبعدته، حيث يكون الجزائري قد تقبل القرار مؤخرا وبدأ يعيش حياته بصورة طبيعية، صحيفة “فاناتيك” قالت أن سليماني سيعتبر الشهرين المقبلين عطلة مدفوعة الأجر من النادي، وسيحاول الاستمتاع بأكبر قدر ممكن في المدينة التي بات يعشقها، ورصدت صحيفة “فاناتيك” تحركات سليماني، وقالت أنه لم يظهر أبدا أي تأثر بقرار إبعاده عن الفريق، على عكس زميله بن زية الذي لم يتقبل القرار إلى غاية الآن، يشار إلى أن الثنائي الجزائري لن يكون معنيا بلقاء اليوم في الدوري ضد نادي سيفاس سبور.

بورقعة-ع

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