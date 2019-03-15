شنيحي يورّط الإفريقي التونسي مع الفيفا :

تنتظر نادي الإفريقي التونسي عقوبات قاسية من “الفيفا” وفق ما كشفته إذاعة شمس أف أم التونسية بسبب رفضه دفع مستحقات فريق مولودية العلمة الجزائري من صفقة انتقال المهاجم إبراهيم شنيحي الذي يلعب حاليا مع الفتح السعودي، فإدارة النادي الجزائري تطالب بمستحقاتها المقدرة بـ300 ألف أورو في شكوى تقدمت بها للاتحاد الدولي للعبة، حيث تنتظر أن تطبق عقوبة الحرمان من الاستقدام، إضافة إلى خصم نقاط من رصيده في الدوري التونسي، فالإفريقي يتماطل كثيرا في الرد على مراسلات فريق البابية الذي اضطر للجوء إلى الفيفا لاسترداد حقوقه.

ب-ب

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