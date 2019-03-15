صدام ناري بين برشلونة ومانشستر يونايتد.. ومواجهة إنجليزية مثيرة :

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي، داخل مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مثيرة ستكون حافلة بالندية.

وتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال كل من جوفنتوس الإيطالي وأجاكس الهولندي وبورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني، بجانب 4 فرق من إنجلترا وهي مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وشهدت القرعة صدامًا ناريًا بين برشلونة ومانشستر يونايتد، كما حملت مواجهة إنجليزية خالصة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي كالآتي:-

المباراة (1) أجاكس × جوفنتوس

المباراة (2) ليفربول × بورتو

المباراة (3) توتنهام × مانشستر سيتي

المباراة (4) برشلونة × مانشستر يونايتد

فيما كانت نتيجة قرعة نصف النهائي على النحو التالي:-

الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)

الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 أفريل المقبل، بينما العودة ستقام يومي 16، 17 من نفس الشهر.

أما ذهاب الدور نصف النهائي سيكون يومي 30 أفريل، والأول من ماي، بينما العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من جوان المقبل.