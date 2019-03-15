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عطال يواجه تولوز وعينه على الرد على انتقادات الفرنسيين :

15 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 22 زيارة

يستهل الدوري الفرنسي سهرة اليوم الجمعة لقاءاته ضمن الجولة الـ29 بلقاء نيس على أرضه ضد نادي تولوز، اللقاء سيكون فرصة ممتازة لرفقاء عطال من أجل استعادة ثقة الأنصار خاصة بعد الخسارة المرة أمام الغريم مرسيليا في الجولة الماضية، الفرصة ستكون أيضا مواتية للدولي الجزائري من أجل الرد على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها في ذات اللقاء، والتأكيد على أن مستواه أعلى بكثير وأن ما قدمه ضد “لوام” مجرد كبوة، مشاركة عطال كأساسي سهرة اليوم تبدو أكيدة وما عليه سوى البرهنة على قدراته وأيضا تجنب الإصابات لأن لقاء اليوم هو الأخير له قبل دخول تربص الخضر.
بورقعة-ع

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