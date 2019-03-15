عوار يستدعى لآمال فرنسا ويمهد لمشاركته في كأس أوروبا في جوان :

أعلن أمس مدرب آمال فرنسا عن قائمة لاعبيه للقاءات الدنمارك وألمانيا في الأيام المقبلة، استدعاء عوار كان منتظرا بعد عودته للتألق مع ناديه ليون، حيث كان قد غاب عن التربص الماضي منتصف شهر نوفمبر، عودة عوار لمنتخب آمال فرنسا ستعني وبكل تأكيد مشاركته في كأس أوربا للآمال التي ستقام في جوان المقبل، وهو ما يعني غيابه الرسمي والأكيد عن كأس إفريقيا للأمم مع المنتخب الجزائري، ورغم حديث الكثيرين عن خروج عوار من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، إلا أن غيابه المحتمل عن تربص آمال فرنسا كان سيقربه أكثر من الجزائر لكن الأمر لم يحدث، يشار إلى أن مدرب فرنسا ديدي ديشان مازال يستبعد مشاركة عوار مع المنتخب الأول، حيث تم تأجيل الأمر لمنتصف سبتمبر المقبل ووقتها لكل حادث حديث.

بورقعة-ع

مرتبط