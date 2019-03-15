فيغولي من أفضل العرب الذين لعبوا في الليغا :

عاد الدولي الجزائري سفيان فيغولي ليحتل واجهة الإعلام الإسباني، بعد مردوده المميز مؤخرا في الدوري التركي مع ناديه غلطة سراي، فبحسب جريدة “أس” الإسبانية، فإن فيغولي يعتبر من بين أفضل اللاعبين العرب الذين مروا على الليغا، وذلك عطفا على السنوات الخمسالتي قضاها بملعب الميستايا مع نادي فالنسيا، أين تمكن من تدوين اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الخفافيش بمشاركته في النتائج الكبيرة التي حققت في تلك الفترة على المستوى المحلي والأوروبي، كما كشفت الجريدة أن سبب رحيل اللاعب عن النادي الأندلسي هي المشاكل التي وقعت له مع الإدارة وليس بسبب الجانب الفني والدليل أنه لعب لأندية كبيرة بعد رحيله من الليغا.

أخلط حسابات غلطة سراي للميركاتو القادم

في سياق الحديث عن فيغولي ومستواه في الآونة الأخيرة، فقد اعتبر الإعلام التركي أن اللاعب أخلط جميع حسابات إدارة غلطة سراي التي كانت تنوي القيام بثورة في التعداد الصيف القادم والتخلص من عدة لاعبين من بينهم فيغولي وبلهندة، بسبب توفير سيولة مالية للتعاقد مع لاعبين جدد والتخلص من راتبه الذي يساوي أربعة ملايين أورو، لكن التألق الكبير له في النصف الثاني من الموسم على وجه الخصوص، وتنصيبه كنجم الفريق الأول جعل أوراق الإدارة تتبعثر وستكون في موقف حرج مع الأنصار إن هي تخلت عنه.

ب-ب

مرتبط