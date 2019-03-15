كالهانغولو يتمنى مساعدة ميلان في ديربي الغضب :

شدد التركي هاكان كالهانغولو نجم ميلان، أن فريقه يعيش حالة جيدة قبل خوض ديربي الغضب أمام الإنتر، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإيطالي.

وقال هاكان في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو “هناك توقعات كبيرة، الجميع ينتظر الديربي، نشعر بالقوة، لكننا نحترم إنتر ميلان، الأمر سيكون صعبًا، يجب علينا تقديم 150 بالمئة من مستوانا”.

وأضاف “إيكاردي مهم بالنسبة لهم، لكن هذه أمور لا تهمنا، أود المساعدة بتقديم تمريرة حاسمة إلى بيونتيك”.

وتابع “أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب غاتوزو، الذي يحاول نقل طاقة إيجابية كبيرة للفريق، لقد ساعدني شخصيًا في حياتي الخاصة”.

ونوه “أعرف أن بعض الأندية كانت تريد التعاقد معي في الميركاتو الشتوي الماضي، أتمنى البقاء في ميلان لفترة طويلة”.

وأردف “الأمر المهم هو العمل للفريق وألا أكون أنانيًا. أشعر بأنني جيد وأركض 12 أو 13 كيلو مترًا في المباراة الواحدة”.

وواصل هاكان كالهانغولو “العمل أمام مالديني وليوناردو يضع بعض الضغوط علينا”.

وأتم “يجب على نابولي أن يحرص على عدم خسارة المزيد من النقاط، لسنا بعيدين عن الليالي مثل ريمونتادا جوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد”.