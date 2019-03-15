لاعب ليفربول ينتقد الإعلام بسبب تجاهل ماني :

أشاد الهولندي جورجينو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، بزميله السنغالي ساديو ماني، بعدما قاد الريدز للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب بايرن ميونخ الألماني.

وقال فينالدوم في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “هو لاعب رائع حقا، أدائه في المباريات يؤكد ذلك، ماني مهم جدا لليفربول من خلال أهدافه، وتمريراته الحاسمة، ويقدم موسما مميزا، أعتقد أنه الأفضل معنا، وسائل الإعلام لا تتحدث عنه كثيرا، هناك نجوم يتصدرون المشهد، ويستحق ساديو هذا الأمر أيضا”.

أضاف: “إنه يساهم بشكل كبير في الفوز بالمباريات، كما أن محمد صلاح غاب عن التسجيل أمام بايرن ميونخ إلا أنه قدم مباراة جيدة”.

وتابع اللاعب الهولندي: “الجماهير تتحدث عن لاعب إذا سجل هدفين، الكثير من اللاعبين بإمكانهم فعل ذلك، وصناعة الفارق، عليك أن تتحدث عن الجميع، بالنسبة لي ماني من أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي”.

وقاد ماني ليفربول للتأهل للدور ربع النهائي من التشامبيونزليغ، بعدما سجل هدفين في فوز الريدز خارج ملعبه على بايرن ميونخ 3 ـ 1.

كما أن النجم السنغالي يمتلك 16 هدفا في الدوري الإنجليزي بفارق هدفين عن سيرجيو أyويرو متصدر ترتيب هدافي البريميرليغ.

وعن تجديد تعاقده، قال فينالدوم: “لم أتحدث مع النادي حتى الآن، وهذا لا يعني وجود مشكلة، العقد شيء يخص ليفربول وسنرى ما سيحدث، لقد وقعت عقدا لمدة 5 سنوات في صيف 2017، أحاول بذل أقصى جهد لدي مع الفريق، والعقد سيأتي لاحقا”.