مدافع جنوى يرفض الاستسلام أمام هيمنة يوفنتوس :

قال أرفين زوكانوفيتش، مدافع نادي جنوى، إن فريقه يجب عليه التفكير في اللعب والاستمتاع بمواجهة جوفنتوس، الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإيطالي.

وأضاف زوكانوفيتش في تصريحات نشرها موقع كالتشيو ميركاتو “يجب علينا أن نلعب مباراتنا ونحاول وضع جوفنتوس تحت الضغط، وفي النهاية سنرى ما سيحدث في اللقاء”.

وتابع “إذا فكرنا في أننا خسرنا المباراة بالفعل قبل بدايتها، فلا يجب علينا أن ننزل إلى أرضية ملعب اللقاء”.

وحول طريقة إيقاف كريستيانو رونالدو، أوضح زوكانوفيتش “سنلعب أمام الأقوى في العالم حاليًا. يجب علينا فقط التفكير في اللعب والاستمتاع به”.

وختم زوكانوفيتش حديثه بقوله “لاعبو جوفنتوس محترفون، لا أعتقد أنهم سيكونون متعبين أو مرهقين بعد مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، سيلعبون بنسبة 100 بالمئة”.

ويتصدر جوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، أما جنوى يأتي في المركز الـ 13 برصيد 30 نقطة.