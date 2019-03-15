مدرب جديد لبن ناصر في إيمبولي :

أعلنت إدارة نادي إيمبولي الإيطالي عن فسخ عقد المدرب غيزيبي لاشيني بسبب سوء النتائج، حيث لم يسجل الفريق إلا فوزا واحدا من 12 لقاء في الكالتشيو خلال الجولات الأخيرة، وهو ما جعله يدخل منطقة الخطر والأندية المهددة بالسقوط، بالمقابل أعلن مسيرو النادي على التعاقد مع المدرب أورليو أوندريا زولي الذي ساهم في قيادة الفريق لتحقيق الصعود الموسم القادم، عودة هذا المدرب ستكون في مصلحة لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر الذي يعرفه جيدا وكان أساسيا معه دون منازع، لهذا لن يجد الجزائري أية مشكلة في الحفاظ على مكانته الأساسية، إلا إذا جاء المدرب بطريقة لعب جديدة لا يدخل فيها بن ناصر كأساسي.

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