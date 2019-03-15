مدرب شتوتغارت: ” سيكون من الصعب جدا إيقاف هجوم هوفنهايم بوجود بلفوضيل”

نشط أمس الخميس مدرب نادي شتوتغارت ندوة صحفية تحدث فيها عن لقاء فريقه يوم السبت ضد نادي هوفنهايم، مدرب شتوتغارت أشاد كثيرة بالفريق الخصم، وأكد أن نقطة قوته هي الهجوم، حيث قال أنه من الصعب إيقافهم وأضاف” سيكون من الصعب جدا إيقاف هجوم نادي هوفنهايم بوجود كراماريتش وبلفوضيل، لقد أثبتا أنهما مهاجمان رائعان وسجلا الكثير من الأهداف”، هذا وصار بلفوضيل منذ حلول العام الجديد نجما من نجوم الهجوم في ألمانيا كلها، حيث لا يمر لقاء إلا ويقدم فيه مستويات كبيرة سواء بالتسجيل أو حتى التمرير، ويقام لقاء شتوتغارت وهوفنهايم يوم غد السبت هو اللقاء الأخير ( ربما ) لإسحاق قبل دخول تربص الخضر يوم الإثنين المقبل.

بورقعة-ع

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