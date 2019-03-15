مدرب مونتريال يشيد بانطلاقة تايدر وبحسه التهديفي :

أدلى ريمي غارد مدرب مونتريال إيمباكت الكندي بتصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، تكلم فيها عن الانطلاقة الأكثر من مميزة التي يعرفها لاعبه الجزائري سفير تايدر، ريمي غارد أشاد كثيرا بسفير وبحسه التهديفي، حين قال: ” أعتقد أن تايدر يمكنه أن يكون حاسما في الشق الهجومي، لقد رأينا مؤخرا الثقة الكبيرة التي امتلكها في المربع الأخير من الملعب، وهذا ما ظهر جليا في أول لقاءين، تايدر يلعب بشكل مميز في الشق الهجومي، لكنه مطالب بالقيام بواجباته الدفاعية أيضا، عليه أن يقوم بالربط بين الهجوم والدفاع بأحسن طريقة ممكنة كونه متوسط ميدان “.

تايدر: ” إذا أتيحت لي فرص التسجيل أكثر فلن أتردّد”

من جهته، أدلى سفير تايدر بتصريحات سبقت لقاء فريقه ضد أورلاندو سيتي غدا السبت، لاعب الخضر قال أنه استهوى فكرة التسجيل، وأنه لن يتردد في حال أتته الفرصة، لكن مع التأكيد على أنه ليس دوره الأول، وفي هذا الشأن قال: ” الأهداف مثل قطعة الشكولاطة عندما تبدأ فيها فإنك تقول هل من مزيد؟ إذا أتتني الفرصة دائما في التسجيل فإنني لن أتوقف، وسأعمل على تسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، هذا لا يعني أنني مهووس بالتسجيل بل سأعمل على تقديم ما هو مطلوب مني على العموم وليس في الشق الهجومي فقط “.

بورقعة-ع

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