مورينيو يفسر انهيار بايرن ميونخ أمام ليفربول :

اعترف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، باندهاشه من الفوز الذي حققه ليفربول الإنجليزي خارج أرضه على حساب بايرن ميونخ الألماني (3-1)، الأربعاء الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح الريدز في التأهل لربع نهائي البطولة القارية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بدون أهداف، قبل التغلب على بايرن ميونخ في عقر داره.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “مترو”، قال مدرب مانشستر يونايتد السابق “توقعت تأهل البايرن، بناء على عادة الفريق البافاري في السنوات الأخيرة، باعتياده على التأهل لربع النهائي لمدة 9 سنوات متتالية”.

وأضاف “على الجانب الآخر، ليفربول تراجع بشدة في الفترة الأخيرة، بفقدان الكثير من النقاط في البريميرليغ، لكنه قدم أفضل أداء هذا الموسم أمام البايرن، لهذا السبب كنت مندهشًا بسبب هذا الأداء القوي”.

وعن أداء البايرن، أوضح المدرب البرتغالي “كان من المؤسف رؤيتهم بهذا الشكل، بعدما تراجعوا أمام ليفربول، كما تباعدت خطوط الفريق عن بعضها”.

وأشار مورينيو إلى بقاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحيدًا في الخط الأمامي، كما أضاف “لم يكن هناك أي ضغط في وسط الملعب، خاميس رودريغيز كان تائهًا ولم يكن قادرًا على القيام بالضغط”.