نصيحة جيرارد تغير مسيرة سواريز :

كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن بعض كواليس حقبته مع ليفربول قبل الانتقال إلى الفريق الكتالوني في صيف 2014.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “أنهينا موسم 2013 بطريقة سيئة، كنت على وشك الانتقال إلى آرسنال، لكن ستيفن جيرارد وعدني بالانتقال إلى فريق أكبر”.

أضاف: “جيرارد أخبرني أنني إذا بقيت موسما إضافيا سأذهب إلى ناد كبير مثل برشلونة، ريال مدريد، أو بايرن ميونخ، أو أي فريق أريده، لكن علي البقاء في هذه الفترة لأنني لن أكون أفضل عندما أذهب لآرسنال”.

تابع: “بعد هذه المحادثة مع جيرارد قررت البقاء، وأخبرت وكيلي أنني اتخذت القرار، وسأبقى مع ليفربول”.

وواصل المهاجم الأوروغوياني: “كلمات جيرارد أقنعتني في هذا التوقيت، لأنها جاءت من شخص يهتم بأمري، الذي يريد الأفضل لي، ويراني وأنا أبذل الجهد في التدريبات، ويراني وأنا حزين”.

سواريز اختتم تصريحاته بالإشادة بجيرارد، قائلا: “هذه الكلمات جاءت من قائد حقيقي، كان له تأثير في تلك اللحظة، وساعدني كثيرا في مسيرتي”.

وكان سواريز على وشك الانتقال إلى آرسنال مقابل 40 مليون إسترليني في صيف 2013، لكنه فضل البقاء مع ليفربول في ذلك التوقيت، لينتقل بعدها إلى برشلونة مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو في صيف 2014.