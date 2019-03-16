إدارة شالك تعيّن أسطورة النادي “هوب ستيفينز” مدربا جديدا :

أقال نادي شالك الألماني مدربه دومينكو توديسكو بعد الهزات العنيفة التي تعرض لها الفريق منذ بداية الموسم وآخرها السباعية التاريخية ضد المان سيتي في دوري أبطال أوروبا، إقالة توديسكو كانت سريعة وتعين بديله كانت أسرع، حيث أعلنت إدارة النادي صباح أمس الجمعة تعين أسطورة النادي هوب ستيفينز مدربا جديدا حتى نهاية الموسم، وبذلك سيكون بن طالب مضطرا للعمل مع مدرب جديد بخطة جديدة وأفكار جيدة على أمل أن يخرج منه المستوى، الذي يمكنه من التواجد مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا، حيث كشفت عديد التقارير في وقت سابق أن الخطة التي يلعب بها توديسكو لا تتلاءم والخصائص الفنية للدولي الجزائري.

بقاء بن طالب في الفريق بات غير مستبعد

بعدما أقدمت إدارة نادي شالك 04 الألماني على إقالة المدرب الرئيسي لفريقها، وهو الذي كان قد وضع اسم الدولي الجزائري نبيل بن طالب ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بالتسريح بعد نهاية الموسم الجاري، بسبب ما وصفه بالأداء المتذبذب لمتوسط ميدان الخضر، بالرغم من أن عدة جهات إعلامية وحتى فنية كانت قد أشادت كثيرا بإمكانات بن طالب وأكدت بأن المشكلة تكمن في النهج التكتيكي، الذي ينتهجه مدربه وليس في أداء الدولي الجزائري، حيث بات بقاء متوسط ميدان الخضر أقرب من مغادرته للنادي الأزرق والأبيض الألماني بعد مغادرة المدرب توديسكو للعارضة الفنية لشالك.

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