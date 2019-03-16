القرعة ترحم محرز وتهدد مشوار براهيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا :

أقيمت صباح أمس الجمعة في مدينة نيون السويسرية قرعة أدوار ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث كانت الجزائر ممثلة في قرعة يوم أمس بلاعبين اثنين، ويتعلق الأمر برياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والثاني ياسين براهيمي لاعب نادي بورتو البرتغالي، وبما أن نادي الدراغاو يعتبر الأضعف في مجموعة الثمانية فرق المتأهلة لهذا الدور، فإن المواجهة التي هي في انتظارهم ستكون من دون أدنى شك قوية جدا، وذلك بالرغم من أن رفقاء الأسمر الجزائري قد تجنبوا الفرق الأخرى الأقوى، في شاكلة عمالقة القارة العجوز جوفنتيس والبارصا إلا أن البرتغاليين اصطدموا بفريق عريق جدا أوروبيا وسبق وأخرجه من المسابقة الموسم الماضي.

براهيمي سيلاقي نادي ليفربول

ستكون مهمة رفقاء الجزائري ياسين براهيمي صعبة للغاية، خلال الدور القادم من المنافسة الأوروبية، خاصة وأنهم اصطدموا بفريق قوي ويملك لاعبين كبارا، ويتعلق الأمر بنادي ليفربول، حيث باتت حظوظ نادي الدراغاو في المرور لنصف النهائي ضئيلة جدا، بالمقارنة مع النادي الذي أسقطتهم القرعة لمواجهته، لكن وكما عودتنا كرة القدم على المفاجآت فإن كل الاحتمالات تبقى واردة، وقد يتمكن رفقاء الأسمر الجزائري من أن يفعلوها مجددا أمام هذا الفريق الإنجليزي الذي كشر عن أنيابه هذا الموسم.

محرز أمام اختبار يبدو سهلا في مواجهة توتنهام

من جانب آخر، كانت القرعة رحيمة نوعا ما بالمهاجم الجزائري رياض محرز، ورغم أنها أوقعت السيتيزنس مع نادي توتنهام القوي، إلا أنها أرحم من أن توقعهم ضد البارصا، جوفنتوس وحتى ليفربول، حظوظ محرز في المرور للدور المقبل كبيرة جدا، ولما لا يعيد تكرار سيناريو لقاء الدوري حين فاز السيتي على توتنهام في لندن بهدف وحيد بقدمه اليسرى الساحرة من دون رد.

محرز سيلاقي جوفنتوس أو أجاكس في نصف النهائي في حال التأهل وبراهيمي قد يصطدم بالبارصا أو المان يونايتد

في نفس اليوم ولحساب نفس المنافسة أقيمت أيضا قرعة الدور نصف النهائي، وكما كان عليه الحال في ربع النهائي لم تكن القرعة رحيمة أبدا ببراهيم، فحتى في حال التأهل غير المتوقع سيلاقي البارصا أو المان يونايتد ما يعني أن المرور للنهائي سيكون أشبه بالمستحيل، أما عن محرز فإن القرعة أوقعته مع خصوم أقوياء، ففي حال التأهل سيلاقي جوفنتوس في النصف نهائي وهو المتوقع مروره عن أجاكس أمستردام الهولندي، وتقام لقاءات الذهاب من دور ربع النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء تسعة وعشرة أفريل الداخل على أن تقام لقاءات الإياب في الأسبوع التالي 16 و 17 من نفس الشهر.بورقعة بن عزوز

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