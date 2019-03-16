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بلعمري يظهر بمستوى جيد في مواجهة الاتفاق:

16 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 34 زيارة

ظهر المدافع الدولي الجزائري ولاعب نادي الشباب السعودي بلعمري بوجه جيد في لقاء ناديه نهار أمس الذي جمعه بفريق الاتفاق السعودي، حيث قدم مدافع الخضر أداء رائعا وكان وراء الهدف الأول لفريقه عن طريق تمريرة حاسمة وذكية، قدم خلالها الكرة على طبق لزميله المهاجم من وسط الملعب، ليجد نفسه وجها لوجه مع حارس الاتفاق السعودي معدلا بذلك النتيجة بعدما كان الشباب متأخرا بنتيجة نهدف دون مقابل.
م.د

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