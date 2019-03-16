بلماضي يعيد لاعب ديجون مهدي عبيد للمنتخب الوطني :

أعلن الحساب الرسمي لنادي ديجون على تويتر أمس الجمعة وصول دعوة المنتخب الوطني للاعبه الجزائري مهدي عبيد، ويكون بلماضي قد قرر إعادة عبيد لعدة اعتبارات أولها إشعال المنافسة في خط الوسط الدفاعي، والذي يعتبر بشهادة الجميع الخط الأضعف في المنتخب الوطني نسخة جمال بلماضي وأيضا تعويض المصاب أسامة شيتة، حيث كان من المنتظر أن يتم استدعاء لاعب جديد لم يسبق له التواجد في تربصات الخضر الماضية، ويكون بلماضي قد اختار عبيد على لاعبين آخرين مثل باداوي لاعب بارادو مثلا، حيث سيكون عبيد الآن مطالبا بتقديم كل ما لديه لأنه امتلك الفرصة للتواجد في “الكان” المقبل وليس عليه تضييعها.

عبيد سيجد منافسة شرسة هذه المرة

من دون أدنى شك، فإن متوسط ميدان نادي ديجون الفرنسي سيجد منافسة شرسة هذه المرة خلال التحاقه بتربص الخضر شهر مارس الجاري، خاصة في ظل الأسماء التي وجّه لها الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة للتواجد خلال لقاءي غامبيا الرسمي، ومواجهة المنتخب التونسي الشقيق في لقاء ودي تحضيري فقط.

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