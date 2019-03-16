بن رحمة يتوج بجائزة هداف الشهر في الدرجة الثانية الإنجليزية :

أعلنت رابطة أندية الدرجة الثانية الإنجليزية عن تتويج لاعب الخضر سعيد بن رحمة بجائزة أحسن هدف في شهر فيفري الماضي، وكشفت الرابطة أن هدف بن رحمة في مرمى هال سيتي هو الهدف المعني، والذي كان رائعا بالفعل، وظهر بن رحمة في تدريبات فريقه برنتفورد يوم أمس الجمعة حاملا الجائزة التي سلمت له من طرف ممثلين عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بدوره أشاد الموقع الرسمي بهدف بن رحمة وتتويجه بجائزة أجمل هدف في الشهر، في انتظار تتويجه بجائزة أحسن لاعب في الشهر، والتي لم يتمكن من الفوز بها رغم مستوياته الكبير جدا في آخر شهرين.

الدولي الجزائري كان يستحق التفاتة من بلماضي

من دون أدنى شك، فإنه وفي الوقت الذي يقدم فيه المهاجم الجزائري بن رحمة مستويات كبيرة مع ناديه وحتى على مستوى البطولة الإنجليزية من درجتها الثانية، فإنه فعلا كان يستحق التفاتة الناخب الوطني من اجل منحه فرصة حمل الشارة الدولية والتأكيد على أحقيته في التواجد ضمن محاربي الصحراء خلال التحديات القادمة التي تنتظر الخضر.

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