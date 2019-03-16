بن سبعيني محل سخط الإعلام الفرنسي :

رغم أن مستواه لم يكن سيئا لتلك الدرجة إلا أن الصحافة الفرنسية حملت لاعب الخضر رامي بن سبعيني وبعض زملائه الخسارة الكبيرة ضد آرسنال سهرة الخميس بثلاثية من دون رد، والتي ترتب عنها الخروج من ثمن نهائي المسابقة الأوروبية، صحيفة ليكيب قالت يوم أمس أن بن سبعيني كان واحدا من أسوأ اللاعبين في الفريق، حيث لم يقم بأي تغطية دفاعية وكل كرات آرسنال من جهته كانت تمر بسهولة، أما عن مساهماته الهجومية الكثيرة فقالت أنها لم تكن مهمة بالمرة بما أن الفريق لم يسجل أي هدف، وعطفا على ذلك نال الجزائري تقييما وقدره 3 من 10 وهو واحد من أسوأ التقييمات في اللقاء ككل، وكما أشرنا في البداية فإن النقد الموجه لرامي فيه الكثير من الإجحاف فرغم أنه لم يقدم مستوى كبير، إلا أنه أيضا لم يقدم ذلك المستوى الكارثي، للإشارة فإن اللقاء عرف غياب لاعب الخضر الآخر مهدي زفان الذي جلس على الدكة طيلة التسعين دقيقة.

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