بودبوز يلاقي ريال مدريد في البرنابيو وتوقعات بعودته للدكة :

بعد أن فاز عليه في معقله مع نادي ريال بيتيس سيكون رياض بودبوز على موعد مع الانتقال للقاء ريال مدريد في البرنابيو عشية اليوم السبت، لكن مع سلتا فيغو، اللقاء سيكون بالغ الأهمية لرفقاء رياض الذي دخلوا مرحلة الخطر وبات تحصيل النقاط أكثر من مهم من أجل تجنب السقوط، مدرب سلتا فيغو الجديد إسكريبا أعلن يوم أمس الجمعة عن قائمة اللاعبين المعيين باللقاء وكان من بنيهم لاعب الخضر لكن التوقعات تشير إلى بقائه في دكة البدلاء، حيث قدم الجزائري مستوى جد سيء في لقاء ريال بيتيس الماضي في الدوري والمدرب لن يصبر عليه وسيقوم بتجريب لاعبين آخرين بما أنه مدرب جديد في طور البحث عن التشكيلة المناسبة له لإنهاء الموسم.

بودبوز مطالب باستغلال أنصاف الفرص مستقبلا

من أجل أن يكسب ثقة المدرب الجديد لناديه الحالي، يبقى الدولي الجزائري رياض بودبوز مطالب باستغلال أنصاف الفرص في كل مناسبة تتاح له خلال المشاركة في لقاءات نادي سيلتافيغو، وهذا طبعا لكسب ثقة مدربه والحفاظ على مكانته الأساسية أو على الأقل تواجده ضمن مخططاته المستقبلية ولو حتى احتياطيا، حتى يضمن على الأقل الحفاظ على روح المنافسة وسط المجموعة.

أحسن أداء للاعب الخضر مع بيتيس كان ضد الريال

يتذكر جيدا، محبو وعشاق المنتخب الوطني والمتابعين للاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية أن أحسن مباراة لرياض بودبوز منذ التحاقه بالبطولة الإسبانية مع ناديه السابق ريال بيتيس، كانت ضد العملاق ريال مدريد، حيث أبهر لاعب الخضر الجميع بمهاراته الفردية وقذفاته القوية، واختير من بين أفضل اللاعبين خلال تلك المباراة.

م.دحوي

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