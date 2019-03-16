دوخة يحقق انتصارا معنويا قبل دخول تربص الخضر :

فاز نادي الرائد السعودي أمس الجمعة على حساب نادي الباطن بهدف وحيد من دون رد ضمن لقاءات الدوري السعودي، اللقاء عرف مشاركة الحارس الجزائري عز الدين دوخة الذي لعب تسعين دقيقة اعتيادية وقدم مستوى مقبولا جدا، الانتصار والخروج بشباك نظيفة سيكون أحسن شيء يدخل به دوخة تربص الخضر الذي سيطلق بعد يومين، حيث يأمل أن يساعده المستوى الذي يقدمه في السعودية ( رغم أنه ليس ثابتا ) على المشاركة كأساسي مع الخضر، يشار إلى أن نادي الرائد أمن وضعه أكثر في الترتيب وبات في مأمن عن مناطق الهبوط، حيث رفع رصيده للنقطة 28 على بعد تسع نقاط كاملة من منطقة الهبوط .

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