رئيس إنتر السابق: ميلان ليس ريال مدريد

علق ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لإنتر ميلان، على مباراة النيراتزوري المقبلة أمام ميلان، غدًا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وقال موراتي، في تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “يجب التعامل مع الديربي بهدوء، مع الأخذ في الاعتبار أن ميلان ليس ريال مدريد على مستوى القوة”.

وأضاف: “من الصعب فهم عقول المدربين، ولكن سباليتي يمر الآن بأزمة، ويجب علينا أن نتحلى بالصبر نحوه”.

وتابع: “إيكاردي؟ بدأ كل شيء في هذه القضية بطريقة سيئة، والآن من الصعب إصلاح الوضع بين الطرفين”.

وأتم: “الوصول إلى حل يعتمد على الأشخاص أنفسهم، وأنصح اللاعبين بأن يتمتعوا بالاحترافية لعدم تقسيم الفريق إلى نصفين”.

وكانت الأزمة الرئيسية نشأت بين إيكاردي وإنتر فور قرار النادي بسحب شارة القيادة من اللاعب، ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.

وادعى اللاعب الأرجنتيني معاناته من إصابة في الركبة عقب واقعة سحب الشارة، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك التوقيت.