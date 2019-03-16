فييرا يسعى لتغيير كل خططه التكتيكية لاستغلال القدرات الهجومية لعطال :

كشفت جريدة ليكيب الفرنسية بأن المدرب الفرنسي باتريك فييرا، سيقوم بتحويل نجم فريقه يوسف عطال إلى مهاجم صريح، من أجل مساعدة الخط الأمامي لنادي نيس الناشط في الرابطة الأولى المحترفة الفرنسية دون تكليفه بأية مهام دفاعية، مثلما كان عليه الحال من قبل، حيث قرر مُدرب نادي نيس، تغيير طريقته التكتيكية بشكل جذري بغرض الاستفادة طبعا إمكانات لاعبه الجزائري، يوسف عطّال الذي ظهر صاحب نزعة هجومية أكثر من أن يكون ظهيرا أيمن وفقط.

عطال تخلص بشكل نهائي من إصابة التمزق العضلي

وقع الدولي الجزائري يوسف عطال على عودة جد قوية للمُنافسة الرسمية، بعدما كان بعيدا عن أجوائها بسبب الإصابة التي تعرض لها على مُستوى الفخذ وتحديدا التمزق العضلي، حيث قدم مستويات كبيرة خلال الجولتين الماضيتين، ويكون قد شارك أيضا أساسيا في لقاء الأمس الذي جمع أشبال فييرا بنادي تولوز في مباراة افتتاح الجولة عشية أمس الجمعة.

م.دحوي

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