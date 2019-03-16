لاعبو الخضر ترحموا على ضحايا الهجوم الإرهابي بمسجدي نيوزيلاندا :

ترحّم لاعبو المنتخب الوطني الجزائري على روح ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي هزّ العالم صبيحة أمس، والذي تعرض له مسجدان في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، و راح ضحيته أزيد من 49 شهيدا، كانوا داخل المسجد يحضرون لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة التي تعتبر عيدا للمسلمين في مختلف بقاع العالم، و عبر العديد من اللاعبين الدوليين الجزائريين عن تضامنهم الواسع مع عائلات الضحايا، ونددوا بهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي مسّ مدينة كرايست تشيرش.

محرز نشر صورة الحادثة على صفحته الشخصية “إنستغرام”

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز عن حزنه الشديد بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين كاملين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، حيث أبدى مهاجم الخضر مساندته المطلقة لعائلات الضحايا، عندما نشر نجم الخضر عشية أمس الجمعة، صورة من الاعتداء الإرهابي على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مرفقا معها الجناح الطائر الجزائري عبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الصلاة من أجل ضحايا الاعتداء الإرهابي بنيوزيلندا”، وهي العبارة التي تدل على حسرة وتأسف ابن الجزائر على ما يحدث للمسلمين في مختلف بقاع العالم.

سوداني، فيغولي وبونجاح “غردوا” ترحما لضحايا الاعتداء الإرهابي

لم يقتصر الأمر على مهاجم نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي رياض محرز في التضامن مع شهداء الاعتداء الإرهابي، الذي اهتز له العالم صبيحة أمس الجمعة، من خلال إطلاق النار على المصلين داخل مسجد بنيوزيلندا، بل كان رفقاء محرز في المنتخب قد عبروا بدورهم عن تأسفهم للحادثة وتضامنهم الكامل مع إخوانهم المسلمين في نيوزيلندا، وقد نشر كل من لاعب غلطة سراي التركي سفيان فغولي، وأيضا مهاجم نادي نوتينغهام فوريست الناشط في الدرجة الثانية الإنجليزية العربي هلال سوداني، بالإضافة إلى لاعب نادي السد القطري بغداد بونجاح تغريدات مختلفة على صفحاتهم الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي أنستغرام، ترحموا من خلالها على روح الضحايا، وأبدوا مساندتهم المطلقة لعائلات الشهداء الذي سقطوا داخل المسجدين جراء الاعتداء الإرهابي الوحشي.

محمد دحوي

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