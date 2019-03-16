ليستر سيتي يخطط لبيع غزال وتعويضه بالمغربي زياش :

كشفت تقارير إنجليزية أن إدارة ليستر سيتي وعلى رأسها المدرب برندون روجرز بدأت للتخطيط مبكرا للموسم المقبل، حيث وضعت نجم أجاكس أمستردام والمنتخب المغربي حكيم زياش على رأس أولوياتها للموسم المقبل، بروجرز يرى أن التعاقد مع زياش سيعني نهاية مشكلة الجناح الأيمن وتعويض رحيل النجم الجزائري رياض محرز الذي ترك فراغا رهيبا في الموسم الحالي، كل هذا يعني أن أيام الجزائري الآخر رشيد غزال باتت معدودة، حيث سيكون على رأس قائمة المسرحين مع بداية الصيف المقبل، وكانت عديد التقارير قد رجحت رحيل غزال نظرا للمستوى السيئ الذي ظهر به وأيضا لعدم قدرته على تعويض محرز، الذي يبقى خياله مخيما على كل لاعب ينتدب للعب في نفس مركزه .

يلاقي بينرلي عشية اليوم في الدوري من أجل التأكيد على مستواه

بعد أن غاب عن لقاء الجولة الماضية سيسعى غزال للمشاركة عشية اليوم في الدوري كأساسي، نادي ليستر سيتي سيتنقل للقاء بيرنلي في مواجهة تبدو في المتناول، الصحافة الإنجليزية قالت أن المدرب مازال يبحث عن التشكيل الذي سينهي به الموسم، ومن المرجح أن يمنح الفرصة لبعض اللاعبين وغزال قد يكون من بينهم، وفي حال تواجده في التشكيلة الأساسية فإن غزال سيكون مطالبا بتقديم كل ما لديه وإقناع مدربه بمنحه فرصا أكثر في المستقبل ولما لا إبقائه للموسم القادم ولو أن الأمر يبدو في غاية الصعوبة.

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