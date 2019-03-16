مبولحي يصاب من جديد ويغادر الملعب قبل نهاية المباراة :

تعرض مجددا حارس نادي الاتفاق السعودي والمنتخب الوطني الجزائري رايس وهاب مبولحي لإصابة جديدة، وذلك خلال المباراة التي جمعت ناديه الاتفاق بنادي الشباب في إطار الجولة الرابعة والعشرين من عمر البطولة السعودية من درجتها الأولى المحترفة، حيث لم يقو الحارس رقم واحد في حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، وغادر أرضية الملعب في الدقيقة الـ25 من عمر المباراة متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

لم يقدر على مواصلة اللعب رغم الإسعافات الأولية

رغم إسعافه من قبل الطاقم الطبي لنادي الاتفاق السعودي الذي يلعب له الحارس الجزائري وهاب مبولحي، إلى أن حارس الخضر لم يقو على إكمال المباراة، وبدا جد متأثر من الإصابة التي تعرض لها، حيث طالب من مدربه القيام بعملية التغيير تاركا مكانه لزميله الحارس السعودي عبد لله الصالح.

الإصابة لم تأت في وقتها وإدارة الاتفاق لم تعلن بعد عن خطورتها

في انتظار الإعلان عن نوعية الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي الجزائري مبولحي، وهي الإصابة التي من دون أدنى شك لم تأت في وقتها، خاصة وانه لم تبق سوى أياما قليلة عن انطلاق التربص التحضيري للمنتخب الوطني الجزائري تحسبا للمباراتين القادمتين أمام كل من غامبيا وتونس على التوالي.

م.د

مرتبط