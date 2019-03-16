مدرب منتخب غامبيا يعلن عن قائمة الـ 20 لاعبا لمواجهة الجزائر :

أعلن الاتحاد الغامبي عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في التربص، الذي سيسبق لقاء الجزائر، القائمة ضمت عشرين لاعبا أغلبيتهم ينشطون في الدوريات الأوروبية لكن في فرق ومستويات متواضعة جدا، ويدخل المنتخب الغامبي تربصا قصيرا في الجارة المغرب يمتد لغاية يوم الخميس المقبل على أن تكون الوجهة بعدها صوب الجزائر العاصمة للعب آخر لقاء في تصفيات “الكان” ضد المنتخب الجزائر، ويأمل لاعبو غامبيا في خلق المفاجأة وتحقيق الفوز الذي قد يمهد لهم طريق التأهل للكان المقبل في مصر مستغلين في ذلك تأهل الجزائر ولعبها بأريحية وأيضا رغبة الناخب الوطني في تجريب بعض اللاعبين.

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