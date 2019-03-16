مهاجم سيلتا فيغو يضع برشلونة أمام اختيار صعب :

وضع الأوروغوائي ماكسي غوميز، مهاجم سيلتا فيغو، فريق برشلونة أمام اختيار صعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن غوميز لا يملك جواز سفر أوروبي، وبالتالي إذا أراد البارسا التوقيع معه في الصيف المقبل، فإنه على الفريق الكتالوني التخلي عن أحد نجومه غير الأوروبيين.

ويضم البارسا بين صفوفه 3 لاعبين فقط لا يملكون جواز سفر أوروبي، وهم آرثر ميلو وأرتورو فيدال ومالكوم دي أوليفيرا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن آرثر من الصعب أن يرحل عن صفوف برشلونة، ولذلك تتجه الأنظار إلى الثنائي الآخر.

ووفقًا لدقائق المشاركة بالموسم الحالي، فإن فيدال لديه أفضلية على مالكوم في الاستمرار داخل قلعة “كامب نو” خلال الموسم المقبل.

ويرغب برشلونة في أن يكون جوميز بديلًا لمواطنه لويس سواريز، ويدعم ذلك سعر مهاجم سيلتا فيغو المناسب، حيث أن الشرط الجزائي في عقده سينخفض من 50 إلى 25 مليون يورو فقط فور هبوط فريقه إلى الدرجة الأولى.