ناينغولان: رحلت عن روما لعدم إشعال حرب عالمية :

كشف البلجيكي رادجا ناينغولان، لاعب وسط إنتر ميلان، سبب رحيله عن روما، في الصيف الماضي.

وقال ناينغولان، في تصريحات بحسب موقع “كالتشيو ميركاتو”: “لو كنت بقيت في روما، لكانت الحرب العالمية قد نشبت كل يوم، غادرت النادي بسبب مونشي، الذي لم يتعامل باحترافية معي”.

وأضاف “إذا كان أخبرني وجهًا لوجه أنه يريد بيعي، كنت سأتفهم ذلك، لكنه استخدم وسطاء دون معرفتي، لذلك أدركت أن روما لم يعد مكاني”.

جدير بالذكر أن مونشي، المدير الرياضي لروما، رحل منذ عدة أيام، بعد مغادرة إيزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب الذئاب، بسبب سوء النتائج والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.