وناس وغلام في مواجهة قوية ضد آرسنال في ربع نهائي الأورو ليغ :

بعد الفراغ من قرعة دوري أبطال أوربا كان الدور على قرعة الدوري الأوربي، الأنظار كانت موجهة لنادي نابولي ولاعبيه الجزائريين أدم وناس وفوزي غلام، القرعة لم تكن رحيمة بالثنائي الجزائري، وأوقعتهم مع واحد من أقوى فرق النسخة الحالية، لكن لم يكن أقواهم على الإطلاق وهو نادي آرسنال الإنجليزي، الجميع اعتبر أن لقاء آرسنال ضد نابولي سيكون قمة الدور والفائز به سيخطو خطوة عملاقة نحو تحقيق اللقب، رفقاء وناس وفي حال تأهلهم سيكونون أما لقاء قوي آخر ولو أنه أقل قوة من لقاء ربع النهائي، حيث سيلاقون الفائز من داربي إقليم فالنسيا في إسبانيا بين فالنسيا فياريال في الدور نصف النهائي .

الثنائي الجزائري لم يشارك في إياب لقاء ريد بول سالسبورغ

قبل الوقع في مواجهة آرسنال كان نادي نابولي قد حقق تأهل صعبا على حساب نادي ريد بول سالسبورغ النمساوي في الدور ثمن النهائي سهرة الخميس، رفقاء غلام انهزموا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مستفيدين من فوزهم ذهابا بثلاثية نظيفة، اللقاء وكما كان متوقعا عرف غياب الثنائي الجزائري وناس وغلام عن المشاركة، حيث حرمهما المدرب كارلو أنشيلوتي حتى من الظهور كبدلاء، وضع وناس يبدو مقلقا في حين تبدو عدم مشاركة غلام عادية لأن المدرب لا يريد المغامرة به إلا في حال الضرورة أو وجود لقاء سهل من دون ضغوط، وسيتطلع الثنائي الجزائري الآن للقاء المقبل في الدوري من أجل العودة للمشاركة .

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