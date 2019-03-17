إصابة مبولحي ليست خطيرة وسيعود في ظرف وجيز :

كشفت تقارير سعودية أن الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي لا يعاني من إصابة خطيرة جدا، مبولحي يعاني من كسر في أحد أصابع يده وهي إصابة تستلزم فترة من الراحة قبل العودة للميادين للتدريبات مع واق للأصبع، ومن دون شك فإن مبولحي سيكون حاضرا بعد أسابيع قليلة لأن إصابة الأصبع ولو بكسر إصابات لم تعد خطيرة في ظل التطور الكبير للطب الرياضي، لكن كونه حارس مرمى فإن طبيب الاتفاق سيحاول الانتظار لأطول فترة ممكنة من أجل التأكد من شفائه، لكن على العموم مبولحي لن يطول غيابه وسيكون حاضرا بكل تأكيد في التربص المقبل للخضر وهذا هو الأهم .

بورقعة –ع

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