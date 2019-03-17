برشلونة يضع شرطين للانقضاض على غريزمان :

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن اهتمام برشلونة، بضم الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن غريزمان عاد إلى قائمة اهتمامات برشلونة في الميركاتو المقبل، من أجل تدعيم الهجوم، مشيرة إلى أنه رغم تمديد اللاعب الفرنسي لعقده مع أتلتيكو حتى 2023، إلا أنه يفكر في مستقبله خاصة بعد الإقصاء من دوري الأبطال، وتذبذب النتائج محليا.

وكان غريزمان قريبًا من الانضمام إلى برشلونة في الموسم الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع الروخيبلانكوس والتوقيع على عقد جديد.

ووضع برشلونة شرطين للدخول في مفاوضات لضم غريزمان هما أن يعترف اللاعب بخطئه عندما رفض الانضمام إلى البارسا، بالإضافة إلى ضرورة تقليل راتبه السنوي البالغ 23 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة يعاني من عدم وجود بديل جيد للأوروغوياني لويس سواريز، في مركز رأس الحربة، خصوصا بعد رحيل منير الحدادي وباكو ألكاسير.