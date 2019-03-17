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بلفوضيل ممرر حاسم مع هوفنهايم :

17 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

تعادل فريق هوفنهايم بهدف لهدف أمام مضيفه شتوتغارت في اللقاء الذي جمع بنيهما عشية أمس السبت في الدوري الألماني رفقاء الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، تقدموا في النتيجة بهدف من دون رد قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق لكن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة قبل نهاية اللقاء بهدف لهدف وهي النتيجة النهائية له، الجزائري شارك أساسيا وقدم مستوي جد مقبول ولعب تسعين دقيقة وهي من الحالات النادرة التي يكمل فيها بلفوضيل اللقاء، لاعب الخضر المبعد لم يكتف بتقديم مستوى طيب بل ساهم أيضا في هدف فريقه الوحيد الذي سجله كراماريتش وذلك بتقديمه لكرة الهدف .
بورقعة –ع

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