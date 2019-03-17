بن طالب يغيب عن لقاء شالك أمس بداعي الإصابة :

عرفت التشكيلة التي أعلن عنها المدرب الجديد لشالك هوب ستفينز عن مفاجأة بغياب لاعب الخضر نبيل بن طالب عن الأساسية وعن البدلاء أيضا، الموقع الرسمي لنادي شالك سرعان ما تدارك الأمر حين فسر غياب بعض اللاعبين الأساسيين ومن بينهم بن طالب، حيث كشف أنه يعاني من إصابة على مستوى الفخذ منعته من التواجد، ولم يكشف الموقع الرسمي لنادي شالك عن تاريخ إصابة بن طالب وربما يكون ذلك قبل اللقاء أو في آخر حصة تدريبية يوم الجمعة، لأن الصحافة الألمانية لن تعلن غيابه قبل يوم أمس .

ربما يكون هذا سبب غيابه عن تربص الخضر ؟

كما هو معلوم فإن بن طالب لم يكن حاضرا في القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي أمس السبب الواضح أنه لا يدخل في حسابات بلماضي على الأقل حاليا، لكن قد يكون للإصابة سبب في ذلك، بن طالب يقدم مستويات جيدة ويشارك باستمرار منذ فترة ليست بالقصيرة وربما يكون بلماضي قد وضعه في حساباته قبل حذف اسمه بسبب الإصابة، يشار إلى أن بن طالب كان قد أصيب أسبوع قبل بداية تربص الطوغو الماضي ورغم أن البعض أكد أن الإصابة هي السبب، إلا أن بلماضي و في ندوته قال أن استدعائه كان لتراجع مستواه .

بورقعة –ع

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