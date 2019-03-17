بولاية يسجل هدفا جديدا وإصابة أوكيدجا ليست خطيرة

عرف لقاء فريق ماتز سهرة الجمعة مواصلة لاعب الخضر فريد بولاية لتألقه الكبير، حيث قدم مستوى مميزا وسجل الهدف الثالث لفريقه الذي سحق فريق نيور بثلاثية كاملة من دون مقابل، الهدف هو السابع لبولاية هذا الموسم إضافة لخمس تمريرات حاسمة، وهو أرقام تؤكد أن موسمه ناجح تمام على الصعيد الفردي كما الجماعي بما أن ماتز ابتعد أكثر في الصدارة وبات أقرب للصعود المباشر، ويبدو أن هذه الأرقام لم تقنع الناخب الوطني الذي فضل عليه لاعبيه آخرين في الوسط على غرار بن رحمة .

استدعاء أوكيدجا يؤكد أن إصابته عادية

لحساب نفس اللقاء شارك الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا أساسيا ولعب لغاية الدقيقة الـ68 قبل أن يخرج مصابا، الصور أظهرت معاناة ألحارس الجزائري من ألام على مستوى الفخذ وتوقع الكل غيابه عن تشكيلة الخضر التي أعلن عنها يوم أمس كما حدث مع مبولحي ( تقريبا في نفس الوقت سهرة الجمعة ) لكن تواجد أوكيدجا يؤكد أن إصابته ليست خطيرة وأن خروجه كان لرغبته في تجنب الأسوأ وفقط .

بورقعة –ع

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