بونجاح هداف من جديد :

ليس هناك جديد في لقاء السد، فمرة أخرى تألق الدولي الجزائري بغداد بونجاح وقاد ناديه لفوز مهم على السيلية بهدفين من دون رد رفع به رصيده للنقطة الخمسين في صدارة الدوري ومقتربا أكثر من اللقب، بغداد الذي شارك أساسيا سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 18 ومؤمنا النصر منذ البداية، الهدف الذي سجله بغداد بونجاح يوم أمس هو الـ35 له هذا ، مؤكدا أنه هداف من الطراز الرفيع، بغداد يكون قد عزز رقمه القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري القطري، حيث سيحتاج بقية اللاعبين وربما بغداد معهم وقتا طويلا من أجل الوصول لهذا الرقم .

بورقعة –ع

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