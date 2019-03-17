تغييرات بالجملة في قائمة بلماضي وإبعاد سليماني وبراهيمي :

لكحل جديد الخضر، بن رحمة يعود وأربعة محليين

إبراهيم بكوش

أعلن أمس الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة من 26 لاعبا ستكون معنية بدخول تربص المنتخب الوطني الذي سينطلق غدا بمركز سيدي موسى، لتحضير اللقاء الأخير من التصفيات المؤهلة إلى “كان” مصر الصيف القادم أمام غامبيا يوم 22 من الشهر وبعده اللقاء الودي أمام منتخب تونس يوم 26 مارس، والملاحظ على قائمة بلماضي هو التغييرات الكثيرة مقارنة بلقاء الطوغو الأخير والتي وصلت إلى ثمانية، أهمها استبعاد براهيمي، بن زية، سليماني وتسجيل عودة بن رحمة وأول استدعاء لبن رحمة.

أربعة محليين شاركوا أمام قطر حاضرون

أولى الملاحظات على قائمة لقاءي مارس هو تواجد أربعة لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية كانوا حاضرين في آخر تربص للمنتخب المحلي، الذي واجه منتخب قطر وديا، ويتعلق الأمر بكل من لوصيف، نعيجي وبوادي من بارادو، إضافة إلى بن خماسة من اتحاد العاصمة، دون نسيان حارس وفاق سطيف زغبة، ليكون بذلك العدد خمسة لاعبين ينشطون في الرابطة المحترفة الأولى.

فيكتور لكحل جديد المنتخب

من ضمن 26 لاعبا الذين استدعاهم بلماضي نجد أن متوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية فيكتور لكحل، هو اللاعب الوحيد الذي لم يسبق له حمل الألوان الوطنية مع كل الفئات، فهذا اللاعب الذي يعتبر قطعة أساسية في فريقه عبر عدة مرات عن حلمه باللعب للخضر، وقام باستخراج كل الوثائق الإدارية التي تسهل له ذلك، وهاهي الفرصة تتاح له.

بن طالب يبعد من جديد رغم حجم منافسته

في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن يعود متوسط ميدان شالك الألماني إلى الخضر، قرر الناخب الوطني إبعاده من جديد بالرغم من أن اللاعب يشارك بصفة منتظمة مع ناديه في مختلف المنافسات وهنا يتأكد أن الإبعاد ليس لأسباب فنية، بل لأسباب ربما انضباطية، كما أن المردود الذي قدمه بن طالب مع الخضر تحت إشراف بلماضي لا يشفع له بالتواجد مع المنتخب.

ثلاثة لاعبين شاركوا أساسيين أمام الطوغو أبعدتهم الإصابة

غاب عن قائمة الخضر مقارنة بلقاء الطوغو ثلاثة لاعبين بداعي الإصابة وهم الذين شاركوا أساسيين في اللقاء الأخير، حيث تعرض كل من الحارس الأول مبولحي للإصابة، وهو حال كل من المدافع مهدي تاهرات ومتوسط ميدان نادي اتحاد العاصمة أسامة شيتة، والذين ينتظر عودتهم في التربصات القادمة.

براهيمي اللغز وإبعاد سليماني وبن زية منتظر

من أهم ما حملته قائمة الخضر هو غياب لاعب بورتو ياسين براهيمي، ما يطرح العديد من الأسئلة عن سبب الإبعاد، فرغم أن اللاعب عائد من إصابة، لكن هذا حدث منذ مدة وهو جاهز حاليا من الجانب البدني، والأمر الثاني هو فقدان اللاعب لمكانته الأساسية مع ناديه، بالمقابل يبقى استبعاد كل بن زية وسليماني منتظر، نظرا لوضعيتهما في ناديهما فينرباتشي وإبعادهما نهائيا من المنافسة، لهذا فبلماضي أكثر من محق في عدم استدعائهما.

بن رحمة، ماندي، عبيد ودرفلوا يعودون

تمكن بن رحمة من فرض نفسه في حسابات بلماضي، بسبب مستواه الأكثر من رائع مع ناديه برنتفورد في الدرجة الأولى الانجليزية وتواجده للمرة الثانية مع المنتخب أكثر من مستحق، وبلماضي سيمنحه فرصة التأكيد، كما عرفت القائمة عودة مدافع بيتيس ماندي الذي غاب عن لقاء الطوغو بداعي الإيقاف، كما عاد كل من مهاجم أرنهايم الهولندي درفلو ليكون بديلا لبونجاح كقلب هجوم، وفي الأخير عودة متوسط ميدان نادي ديجون مهدي عبيد كواحد من الحلول الجيدة في وسط الميدان.

بلفوضيل وزفان يستحقان دعوة الخضر

بإلقاء نظرة على ما يقدمه لاعبونا مع أنديتهم، نجد أن مهاجم هوفنهايم بلفوضيل يستحق مكانة مع المنتخب، وهو الذي يتألق بشكل كبير في الآونة الأخيرة في البوندسيلغا، وهو الحال مع المدافع الأيمن مهدي زفان الذي كان حاضرا في لقاء الطوغو، لكن عودة ماندي من العقوبة وتألق عطال جعل بلماضي يضعه خيارا ثالثا على الجهة اليمنى من دفاع الخضر.

بلماضي رفض المجازفة بغلام غير الجاهز

في الوقت الذي انتظر الجميع عودة مدافع نابولي فوزي غلام إلى الخضر بعد شفائه من الإصابة، فضل الناخب الوطني عدم الاعتماد عليه وهو الذي لا يشارك بشكل منتظم مع ناديه، خوفا من تجدد الإصابة على مستوى الركبة، والأكيد بلماضي على علم بذلك، ورفض المجازفة والاعتماد على لاعب غير جاهز 100 بالمائة.

8 تغييرات مقارنة بلقاء الطوغو

قام الناخب الوطني بإحداث تغييرات بالجملة على قائمة المنتخب، سواء للإصابات أو لجوانب فنية مقارنة بلقاء الطوغو الأخير، حيث سيغيب عن التربص القادم كل من مبولحي، سليماني، زفان، تاهرات، شيتة، بن زية، براهيمي إضافة إلى مزيان.

سبعة لاعبين حافظوا على مكانتهم منذ قدوم بلماضي

منذ تعيين جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية للخضر، تمكن سبعة لاعبين من الحفاظ على مكانتهم وسجلوا تواجدهم في كل التربصات، رغم إبقاء البعض منهم على دكة البدلاء، ويتعلق الأمر بكل من الحارس دوخة، المدافعين بن سبعيني ومحمد فارس، إضافة إلى تايدر، فيغولي، محرز وبونجاح، مع التأكيد على أن هناك لاعبين منعتهم الإصابة أو العقوبة من الانضمام إلى هؤلاء السبعة كمبولحي وماندي.

قائمة المنتخب الوطني

حراسة المرمى: عز الدين دوخة (الرائد السعودي)، أليكسندر أوكيدجا (ماتز)، مصطفى زغبة (وفاق سطيف).

خط الدفاع: يوسف عطال (نيس)، لوصيف (بارادو)، بن سبعيني (ران)، عيسى ماندي (ريال بيتيس)، جمال بن العمري (الشباب السعودي)، رفيق حليش ( موريرنسي)، محمد سليم فارس (سبال)، أيوب عبد اللاوي (سيون)، إلياس حساني(الخريطيات).

وسط الميدان: إسماعيل بن ناصر (إيمبولي)، محمد بن خماسة (اتحاد العاصمة)، سفيان فيغولي (غلطة سراي)، فيكتور لكحل (لوهافر)، يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، رياض محرز (مانشستر سيتي)، سفير تايدر (إيمباكت مونريال)، مهدي عبيد (ديجون)، هشام بوداوي (بارادو).

خط الهجوم: بغداد بونجاح (السد القطري)، زكرياء نعيجي (بارادو)، آدم وناس (نابولي)، أسامة درفلو (فيتيس أرنهايم)، السعيد بن رحمة (برينتفورد).

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