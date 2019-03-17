غزال غاب عن مواجهة بيرنلي :

كما كان متوقعا جلس لاعب الخضر رشيد غزال على دكة البدلاء في لقاء فريقه ليستر سيتي الذي واجه نادي بيرنلي أمس السبت في البريمير ليغ، لاعب الخضر يعيش أياما سيئة جدا ويبدو أنه سيعاني من هنا ولنهاية الموسم، حيث لم يكتف المدرب روجرز بإبقائه على الدكة عند بداية اللقاء بل لم يشركه طيلة مجرياته وقام بثلاثة تغيرات في مختلف المناصب من دون أن يختار إشراك غزال، وكما سبق وأشرنا في عديد التقارير السابقة فإن غزال يعيش آخر أيامه مع ليستر سيتي إذ يبدو جليا عدم اقتناع المدرب الجديد بقدراته .

بورقعة –ع

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