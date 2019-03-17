فرحات يتألق ويصل لتمريرته الحاسمة السابعة في الموسم :

رغم تألقه اللافت في الفترة الأخيرة إلا أن لاعب لوهافر زين الدين فرحات لم يتمكن من لفت انتباه الناخب الوطني جمال بلماضي، فرحات قدم مرة أخرى مستوى جيد وقاد فريقه لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث كان رواء العديد من الهجمات وتمكن من توزيع عديد الكرات جاء من إحداها هدف فريقه الثالث، التمريرة الحاسة التي قدمها فرحات هي السابعة له هذا الموسم، فبعد بدايته السيئة بدأ يجد معامله ووصل ليكون على بعد تمريرة واحدة فقط من صاحب أكبر عدد من التمريرات في الليغ 2 حاليا وهو غايتان شاربونني مهاجم فالنسيان، يطمح فرحات لإنهاء الموسم على رأس قائمة أحسن الممررين للموسم الثاني على التوالي ولو أن الموسم الماضي لن يتكرر.

بورقعة –ع

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